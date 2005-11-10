Serie A, classifica aggiornata: in vetta stecca solo l'Inter, dominano le romane
Simone Bernabei
Lo scoppiettante 4-4 fra Atalanta e Inter nel match della domenica sera della 12esima giornata vede la frenata della squadra di Cristian Chivu, mentre tutte le altre squadre di vetta trovano la vittoria. La Lazio continua a volare e domina la classifica a 32 punti, seguita dalla Roma ora seconda a -2. Chiude il podio momentaneo proprio l'Inter, a quota 19 a +2 sul Milan.
La classifica di Serie A aggiornata:
Lazio 32
Roma 30
Inter 29
Milan 27
Como 26
Juventus 21
Frosinone 20
Napoli 18
Bologna 18
Genoa 16
Cagliari 16
Atalanta 15
Torino 14
Lecce 10
Fiorentina 9*
Parma 8
Sassuolo 8
Monza 7*
Udinese 6
Venezia 6
* una partita in meno
Chiude la giornata la sfida fra Monza e Fiorentina, di cui vi proponiamo le probabili formazioni:
MONZA (3-4-2-1): Tornqvist; Kouadio, Goglichidze, Lucchesi; Birindelli, Akinsanmiro, Foe Ondoa, Mangas; Mota, Robinson; Varela. Allenatore: Juric.
FIORENTINA (4-2-3-1): De Gea; Jimenez, Dragusin, Viery, Joao Mario; Ndour, Oulai; Mastantuono, Goncalves, Njie; Pellegrino. Allenatore: Vanoli.