Mattinata di tensione sull'autostrada A1 per i tifosi del Torino, protagonisti di alcuni scontri con un gruppo di ultras della Roma. L'episodio, riportato da Tuttosport, si è verificato nella mattinata di sabato, nei pressi dell'area di servizio Arno Est, in prossimità di Firenze, dove le due tifoserie si sono incrociate mentre erano entrambe dirette verso i rispettivi impegni di campionato.

I sostenitori granata erano in viaggio verso Napoli, dove alle 20.45 la squadra di Ignazio Abate era attesa dalla sfida contro i partenopei al 'Maradona'. I tifosi giallorossi, invece, stavano raggiungendo Parma per assistere alla partita del Tardini, in programma alle 18. L'incontro tra i due gruppi sarebbe rapidamente degenerato, dando origine a momenti di tensione e a veri e propri scontri. Secondo quanto ricostruito, alcuni van utilizzati dai sostenitori del Torino avrebbero riportato danni, mentre diversi tifosi granata avrebbero avuto bisogno di cure in ospedale. Non si registrerebbero, tuttavia, feriti in gravi condizioni.

IL RITORNO IN TRASFERTA DOPO LE LIMITAZIONI

L'episodio assume un significato particolare anche per il momento in cui si è verificato. La trasferta di Napoli rappresentava infatti la prima occasione stagionale nella quale tutti i tifosi del Torino, compresi quelli residenti nel capoluogo piemontese e nella relativa provincia, potevano seguire liberamente la squadra lontano dallo stadio Olimpico Grande Torino. Una possibilità rimasta preclusa fino a questo momento in seguito al provvedimento del Viminale dello scorso giugno, adottato dopo i noti episodi di violenza verificatisi prima del derby contro la Juventus.