Una partita destinata a restare impressa nella memoria di questa Serie A. Atalanta e Inter pareggiano 4-4 alla New Balance Arena, al termine di novanta minuti caratterizzati da gol, rimonte e continui colpi di scena. La squadra di Cristian Chivu conduce praticamente per tutta la gara grazie a uno straordinario Pio Esposito, autore di una tripletta, ma viene raggiunta nel recupero dal rigore di Franck Kessié. Dopo aver mantenuto la porta inviolata contro Feyenoord e Como, l'Inter subisce quattro reti in una sola serata e spreca una grande occasione nella corsa al vertice. I nerazzurri salgono a 29 punti, ma scivolano al terzo posto, a tre lunghezze dalla Lazio capolista, dopo il successo della Roma. L'Atalanta, invece, resta dodicesima a quota 15, ritrovando però carattere e fiducia dopo settimane complicate.

Chivu non nasconde la delusione: “Abbiamo fallito la prova di maturità”

Nel post-partita, ai microfoni di DAZN, Cristian Chivu ha espresso tutta la propria amarezza per una vittoria sfumata nel finale: “C'è grande rammarico, si pensava di gestire un po' le cose poi abbiamo fallito la prova di maturità nei minuti finali per leggerezza. È difficile da spiegare, facciamo i complimenti all'Atalanta. Abbiamo usato un po' di leggerezza e superficialità, siamo stati un po' più leggeri del solito. Sono due punti regalati”. Il tecnico ha individuato soprattutto nell'atteggiamento il problema della sua squadra: “Dobbiamo lavorare sull'atteggiamento, sulla grinta e determinazione”. Poi un ulteriore richiamo: “I gol concessi sono troppi, non vado a guardare indietro ma dobbiamo imparare tutti che bisogna mettercela tutta in campo. Non bisogna pensare a gestire, dare il massimo fino a che l'arbitro non fischia la fine”.

Sarri applaude il carattere della Dea: “De Ketelaere ha potenzialità straordinarie”

Di umore differente Maurizio Sarri, soddisfatto della reazione dei suoi ma ancora preoccupato per le difficoltà difensive. L'allenatore dell'Atalanta ha spiegato a DAZN: “La squadra ha dei pregi a livello caratteriale, nelle ultime partite siamo pericolosi davanti ma ci portiamo dietro il difetto della fragilità difensiva. Troppi errori, la sensazione è quella di una squadra in crescita”. Sarri ha poi individuato negli infortuni e nella mancanza di continuità della linea arretrata alcune delle cause dei problemi. Infine, parole importanti per Charles De Ketelaere, autore di una doppietta decisiva nella rimonta: “Sta facendo bene da un mese ed è un giocatore forte fisicamente e tecnicamente. Ha potenzialità straordinarie, deve risolvere gli alti e bassi perché ha un potenziale che ho visto in pochi”. Un pareggio che non risolve tutti i problemi della Dea, ma può rappresentare una svolta dal punto di vista del morale.