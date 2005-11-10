Una prestazione che vale più di una vittoria. Già, perché certe volte le reazioni valgono di più rispetto a quello che si segna sul tabellino. Anzi, forse certi punteggi che magari lasciano un po’ quel “rammarico” o che comunque non sono esenti da errori, però scatenano tutte quelle componenti che richiamano alla consapevolezza di migliorare e di vedere la luce in fondo al tunnel.

Contro l’Inter in un 4-4 spettacolare, l’Atalanta sforna una prestazione coerente con quello che è il suo DNA (che si era visto solo in certi singoli): prima cade, poi risale, poi ricade ancora e si risolleva nel finale nella gioia di tutti. Il tutto all’insegna di una parola tanto semplice quanto grande: squadra.

Il collettivo che vale più dei singoli

Dalla prospettiva bergamasca sarebbe facile soffermarsi sull’impronta decisiva dei singoli: la doppietta straordinaria di De Ketelaere, la qualità del trio Zalewski-Rowe-Elmas, la solidità ed esperienza di Mario Pasalic oppure il ritorno del “presidente” Franck Kessié. Tutto importante, certo, ma non quanto lo sia l’intero collettivo. Tutti si sono trascinati a vicenda per cercare un pareggio che, dopo il 2-4 interista, era veramente un’impresa impossibile da centrare, se non con l’unione di tutti. Il giocatore che carica il compagno indipendentemente dal fatto che sbagli un passaggio o faccia una buona azione, l’intesa nel farsi trovare al posto giusto al momento giusto, l’aggredire il portatore di palla con tutte le forze, le pedine offensive che si sporcano le mani in fase difensiva. Elementi che fanno la differenza, senza dimenticare mister Sarri fino ai cambi che non risparmiano neanche una goccia di sudore.

Finalmente una mentalità da Atalanta

Tante volte in questa stagione si è parlato di un’Atalanta opaca o addirittura poco coerente con ciò che serviva veramente all’interno del rettangolo verde. Una situazione nella quale le critiche e certi fischi potevano servire a far scattare qualcosa, un po’ come un genitore che deve rimproverare il figlio perché va male a scuola. La reazione della squadra, la voglia addirittura di vincerla nel finale, l’esultanza del pubblico, con tutta la squadra che si ferma sotto la Curva Pisani a cantare il coro “Bergamo!” tutta insieme, nessuno escluso: l’unione che fa la forza.

Ora serve continuità

Le grandi imprese non si fanno in un giorno. È il punto di partenza per un nuovo inizio, ma solo se si fa tesoro di quello che è stato fatto ieri sera. Occorre continuità, un filotto per risollevare l’intera china dove ora non bisogna più sbagliare tra campionato e Conference. Una grande speranza, dove tutto dipenderà solo e soltanto dall’Atalanta che, finalmente, ritorna a incarnare l’ABC dei valori lavorativi del bergamasco. Ora non resta che andare avanti.