Il Milan ha vinto 5-1 contro il Frosinone, ma, a fine partita, le dichiarazioni di Gerry Cardinale e di Ruben Amorim sono state - apparentemente - differenti per quanto riguarda il percorso della squadra.

COSA HA DETTO CARDINALE

"Siamo a novembre. Abbiamo ancora molta strada da fare. Ma in ogni partita vogliamo vedere dei miglioramenti. Questo weekend è stato molto interessante se guardi il tipo di risultati che ci sono stati. Si può vedere che qualcosa sta cambiando in Serie A. Sono stato molto contento di vederci non solo vincere, ma vincere con quel margine. E, quindi, dobbiamo costruirci sopra, ma come dice Amorim, ogni partita è qualcosa su cui costruire e abbiamo molta strada da fare. Io personalmente mi aspetto ancora che competiamo per lo scudetto, ma è lontano. Una partita alla volta. Ora l'attenzione è sull'Europa League. Sì, e come ha detto Ruben dobbiamo fare entrambe le cose. Le competizioni europee sono importanti. Tutto è un banco di prova. Se vuoi vincere uno scudetto, devi farlo fino in fondo, ed è quello che faremo".

COSA HA DETTO AMORIM

Quello che ho percepito contro il Genoa e nelle altre partite è che eravamo troppo lontani, non arrivavamo nell'ultimo terzo di campo. Non siamo come le big: se guardate le grandi squadre, per esempio la Juventus, magari fatica nei risultati, ma vedete il volume che produce. Per noi è un po' l'opposto, quindi sono davvero preoccupato che, se non miglioriamo, non potremo mantenere questo numero di punti. Oggi però è stato un passo avanti: si sono visti tanti giocatori attaccare la profondità, cosa che non si era vista contro il Ferencvaros. Nelle altre gare avevamo gestito bene il pallone, ma oggi servivano ritmo e corse. Dobbiamo riuscire a giocare entrambe le partite all'interno della stessa gara, ma oggi era chiaramente il tipo di partita che dovevamo fare per vincere".