Anche i ricchi piangono. E il Paris Saint-Germain lo sta scoprendo nel momento meno opportuno. Dopo Khvicha Kvaratskhelia, infatti, Luis Enrique perde anche Desire Doué, vittima della rottura del legamento crociato anteriore. Un altro infortunio gravissimo, che rischia di compromettere l'intera stagione del talento francese. Due assenze pesantissime, perché si tratta di giocatori moderni e indispensabili per 'Lucho', anche perché accomunati dalla caratteristica fondamentale ricercata come il Sacro Graal nel calcio moderno: la capacità di saltare l'uomo, creare superiorità e inventare qualcosa quando gli spazi vengono a mancare. Non è soltanto una questione numerica, ma un problema tecnico per una squadra che ha costruito gran parte della propria identità sulla mobilità e sulla qualità del reparto offensivo. La tegola arriva a pochi giorni dalla sfida contro la Roma, appuntamento sul calendario tra due giorni, il 25 novembre al Parco dei Principi.

Le soluzioni per il presente

Luis Enrique, almeno sulla carta, ha comunque diverse possibilità. Il primo nome ça va sans dire è Ousmane Dembélé, Pallone d'Oro e giocatore capace di ricoprire più posizioni nel tridente. C'è poi Ferran Torres, arrivato in estate e già protagonista. Lo spagnolo garantisce duttilità, può agire da esterno e più vicino alla porta, pur avendo caratteristiche differenti rispetto a Kvaratskhelia e Doué. Attenzione anche a Maghnes Akliouche e Mika Godts, entrambi capaci di offrire soluzioni diverse sulle corsie offensive. Il primo può giocare tra le linee e partire largo, il secondo ha nell'uno contro uno e nella velocità le proprie armi migliori. Infine Senny Mayulu, che permette al tecnico di modificare anche l'assetto tattico, senza necessariamente sostituire un esterno con un altro. La quantità non manca, l'esperienza europea invece sì.

Le soluzioni per gennaio

Non si tratta d'emergenza rossa e di rosa cortissima, il PSG ha un'infinita quantità di risorse. Però le cronache dicono che Luis Campos si stia già guardando attorno per capire e valutare occasioni e nomi da prendere e portare alla corte di Luis Enrique. Luis Diaz pare il più logico, esperienza e qualità fatta ai tempi del Liverpool, poi ci sono i giovani come Estevao e Gianluca Prestianni, ma cari come l'oro, e un nome in ascesa come Eli Junior Kroupi. Da capire cosa vorrà fare il Paris: cercare un sostituto immediatamente pronto per la Champions oppure continuare a investire sui giovani, in linea con il progetto tecnico di Luis Enrique. La filosofia del collettivo resta centrale, ma perdere contemporaneamente Kvaratskhelia e Doué significa rinunciare a una quantità enorme di talento e imprevedibilità. Anche a Parigi i soldi non possono comprare tutto.