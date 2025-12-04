Udinese, Inler: "Tra i giovani punto su Gueye e Miller. Atta? È già a un livello top"

Gokhan Inler, responsabile dell'area tecnica dell'Udinese, ha rilasciato un'intervista a Tuttosport, parlando del futuro dei bianconeri e dei talenti che potrebbero diventare delle certezze nei prossimi anni: "Ne abbiamo tantissimi da far crescere. Tra quelli già noti dico Arthur Atta o Thomas Kristensen, tra i giovani dico Idrissa Gueye o Lennon Miller. Sono profili già importanti per noi e sono sicuro che potranno fare una grande carriera".

Quello che ha impressionato di più in questo avvio di stagione, soprattutto per la maturità raggiunta, è stato Arthur Atta, che è stato accostato anche alle big del nostro campionato e ad alcuni top club d'Europa. Inler ha spiegato quali sono i suoi segreti: "È un professionista esemplare. Deve ancora crescere, ma è già a un livello top. Lui vive per il calcio".

Nel corso della sua carriera fino a questo momento Arthur Atta vanta 44 presenze e 2 gol con l'Udinese, 43 gettoni e 2 centri con il Metz e 16 apparizioni e 5 centri con la seconda squadra dei francesi. Inoltre è sceso in campo 6 volte con la Francia Under 20. Il suo contratto con i friulani è valido fino al 30 giugno 2029, dunque per le prossime 3 stagioni e mezzo.