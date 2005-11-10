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Lutto nel calcio brasiliano: è scomparso Dino Sani, ex centrocampista del Milan e campione del mondo

Simone Lorini
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Simone Lorini
Oggi alle 12:39Serie A
16.11.2026 12:39Serie A
Fonti preferite
Si è spento a 94 anni, ne ha dato l'annuncio la federazione brasiliana con un post sui social e sui canali ufficiali
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Lutto nel mondo del calcio: è scomparso a 94 anni Dino Sani, ex centrocampista del Brasile e del Milan, ma anche di Palmeiras, San Paolo, Boca Juniors e Corinthians. Con la Nazionale verdeoro conquistò il Mondiale nel 1958, mentre con i rossoneri vinse la Coppa dei Campioni nel 1963. A dare la notizia è stata la Federcalcio brasiliana, attraverso una nota ufficiale. "Abbiamo perso uno dei nostri primi campioni del mondo. Dino Sani ha scritto il suo nome nella storia della Nazionale brasiliana nel 1958. Il suo nome resterà per sempre tra i grandi della Seleção".

Dopo la scomparsa di Zagallo nel 2024, Sani era il più anziano campione del mondo brasiliano ancora in vita. Memorabile la sua esperienza in particolare al San Paolo, con 322 presenze e 108 gol, a dimostrare un attitudine al gol spiccatissima.

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