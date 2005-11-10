Brasile, Ancelotti lancia dal 1' l'obiettivo di Milan e Roma: "Endrick titolare col Singapore"

Carlo Ancelotti prepara il Brasile alla sfida contro Singapore e annuncia alcune delle sue scelte per l'undici titolare. Nella conferenza stampa alla vigilia dell'amichevole, in programma martedì 17 novembre al National Stadium di Singapore, il commissario tecnico italiano ha confermato la presenza dal primo minuto di Vinicius Junior ed Endrick: "Vinicius Jr e Endrick partiranno entrambi titolari contro il Singapore". I due attaccanti del Real Madrid saranno protagonisti del tridente offensivo insieme a Estêvão, con il quale Ancelotti vuole continuare a sperimentare nuove soluzioni in vista dei prossimi impegni internazionali.

Che occasione per l'obiettivo di Roma e Milan

Per Endrick si tratta di un'occasione particolarmente importante. Il giovane attaccante sta trovando poco spazio al Real Madrid sotto la guida di José Mourinho e la nazionale può rappresentare una vetrina preziosa per ritrovare continuità e fiducia. Il brasiliano dovrebbe prendere il posto di Raphinha, indisponibile per squalifica dopo l'espulsione rimediata nella precedente amichevole contro il Giappone, persa dal Brasile per 3-2.

Dal 1' ci sarà anche il ventenne del Bournemouth, Rayan

Ancelotti ha inoltre anticipato l'impiego di Rayan in posizione di trequartista, un esperimento già programmato per la partita contro il Giappone e rinviato a causa di un problema alla caviglia. Per il commissario tecnico sarà una nuova occasione per valutare le soluzioni offensive a disposizione. L'obiettivo è dare forma a una Seleção capace di valorizzare il talento dei propri giovani e arrivare con maggiori certezze ai prossimi appuntamenti ufficiali.