Scamacca ha perso il posto in Nazionale: lui e Spalletti possono aiutarsi a vicenda

Una sola gara da titolare su sei. Gianluca Scamacca non è più il centravanti titolare dell'Italia e, considerato il rendimento di Francesco Pio Esposito, difficilmente lo tornerà a essere a breve. Nelle ultime due partite con Francia e Belgio, l'attaccante dell'Atalanta ha giocato soltanto pochi minuti nel finale della sfida di San Siro: l'unica dal 1' con Mancini resta la gara con la Turchia, e il sorpasso del giovane interista è ormai completato. Aspettando Kean... Anche a Bergamo le cose non stanno andando come vorrebbe: Maurizio Sarri gli preferisce Nikola Krstovic in campionato, lasciandogli maggiore spazio in Conference League. Una situazione che potrebbe avere conseguenze sul mercato di gennaio.

La Juventus cerca un centravanti, Scamacca cerca continuità

Il nome di Scamacca è finito sul taccuino della Juventus, che cerca un attaccante con caratteristiche differenti da quelle dei giocatori attualmente a disposizione. Luciano Spalletti vorrebbe un centravanti fisico, capace di fare reparto e offrire un riferimento alla squadra. L'ex Sassuolo ha le qualità richieste, anche se gli infortuni degli ultimi anni rappresentano inevitabilmente un elemento da valutare. La sua candidatura piace anche alla dirigenza bianconera, a partire da Giovanni Carnevali, che lo conosce dai tempi del Sassuolo. , senza obbligare la Vecchia a un investimento immediato particolarmente oneroso.

Spalletti può rilanciarlo. Anche in chiave Nazionale

Il tecnico di Certaldo conosce bene Scamacca, avendolo già allenato in Nazionale, e sa quali siano i suoi pregi e i suoi limiti. Il centravanti, dal canto suo, avrebbe l'occasione di ritrovare un allenatore che lo stima e una squadra nella quale provare a conquistarsi maggiore spazio. L'operazione avrebbe un senso per entrambi: alla Juventus manca un attaccante con le sue caratteristiche, mentre Scamacca ha bisogno di continuità per tornare a esprimersi sui livelli raggiunti prima dei problemi fisici. C'è poi il discorso azzurro. A 27 anni, l'attaccante romano non può considerarsi fuori dai programmi della Nazionale, ma il rendimento di Pio Esposito ha cambiato le gerarchie. Scamacca deve anzitutto tornare protagonista nel proprio club. E Spalletti, che conosce bene anche le esigenze di un commissario tecnico, potrebbe essere l'allenatore giusto per aiutarlo.