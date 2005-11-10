Verso Monza-Atalanta, Juric: "Abbiamo scelto una strada rischiosa, ma molto bella"

Ivan Juric, tecnico del Monza, ha parlato in conferenza stampa alla vigilia della partita contro l'Atalanta. Riportiamo le sue parole da tuttomonza.it

Come si affronta questa pressione con una squadra così giovane?

«Dobbiamo essere molto concentrati su quello che ci aspetta. Abbiamo scelto una strada rischiosa, ma molto bella. Sono consapevole di dove siamo e di quanto siamo cresciuti in questi mesi. Magari oggi siamo inferiori, ma possiamo competere lavorando con giovani che hanno margini di miglioramento».

Varela sta vivendo un momento importante. Dove può ancora crescere?

«Varela è solo all’inizio: ha diversi aspetti da migliorare, ma mi colpisce la sua voglia di lavorare sui propri difetti. Ha un bel tiro, forza e ha già fatto passi avanti importanti».

Pessina sarà convocato?

«Pessina sarà convocato: sta crescendo con il lavoro, capisce le partite e spero che possa tornare presto in forma e diventare di nuovo un leader».

Che differenza ha visto tra la prova contro il Napoli e quella di Bologna?

«Contro il Napoli la squadra mi è piaciuta molto, ho visto cose belle. A Bologna è stata una partita sporca: loro hanno dominato nei contrasti fisici e noi non abbiamo risposto come avrei voluto in fase difensiva. In alcuni momenti avremmo dovuto giocare di più. L’ho vissuta come una mia sconfitta».

Il Monza fa in media 74 duelli a partita, ma ne vince il 43,5%, il dato più basso del campionato. Avete lavorato su questo aspetto?

«Dobbiamo migliorare nei contrasti. Lavoriamo tutti i giorni, anche sulla malizia nel duello. Abbiamo perso parecchi punti su situazioni che potevamo gestire meglio e questa settimana abbiamo dedicato attenzione anche a quei particolari».

Dopo Bologna, che reazione si aspetta contro l’Atalanta?

«A Bologna non ho visto la squadra darmi adrenalina e mi è mancato quell’aspetto. Ero arrabbiato soprattutto con me stesso, ma è stato solo un momento. Voglio una squadra libera di testa: non dobbiamo rinunciare a niente. Difenderemo, saremo aggressivi e proveremo a vincere».