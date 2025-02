Maignan torna sull'errore di Rotterdam: "Mi dà fastidio sbagliare e far perdere la squadra"

Il portiere rossonero Mike Maignan, intervenuto a Sky Sport dopo la vittoria per 1-0 contro l'Hellas Verona, ha commentato così la bella serata per il Milan e i suoi tifosi a San Siro: "Stasera era importante vincere per il campionato, volevamo risalire la classifica. Sono gare difficili, ma dobbiamo fare punti. Ora arriva un'altra partita, è un'altra competizione e da domani inizieremo a pensarci".

Sull'errore di Rotterdam: "Sono cose che capitano. L'importante è rimanere positivi e continuare a lavorare. Mi dà fastidio fare certi errori che fanno perdere la squadra, ma deve restare positivo e fiducioso".

Sulla prossima gara contro il Feyenoord: "Dobbiamo mettere la grinta che non abbiamo avuto in Olanda. Giochiamo in casa, dobbiamo dare tutto in campo perché dobbiamo vincere".

Sulla squadra attuale, se è migliore o peggiore: "Non posso fare paragoni con il passato, alla fine quello che conta sono i risultati a fine stagione. Ogni squadra è diversa, ogni stagione è diversa".

Su Conceiçao: "C'è un buon rapporto con il mister. Mi ha detto di fare quello che so fare, non mi ha chiesto di fare di più".