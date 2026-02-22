Juve, Cambiaso onesto: "Non ha funzionato nulla col Como, mancato carattere e personalità"

Non è andata bene nemmeno la partita casalinga allo Stadium contro il Como alla Juventus, tacciata di essere stata la peggior gara dei bianconeri dell'era Spalletti. Lo ha confermato anche Andrea Cambiaso, in tutta sincerità, in mixed zone dopo il ko per 2-0 ai microfoni di Sport Mediaset: "Sì, sono d'accordissimo. Non ha funzionato niente, sicuramente domani (oggi, ndr) analizzeremo tutto quello che è successo. C'è poco da dire, non ha funzionato praticamente nulla".

Nelle altre partite avevate creato molto. Qui invece è mancata personalità e carattere...

"Sono d'accordo. Le altre partite, Milano e in casa con la Lazio, anche con l'Atalanta dove abbiamo perso 3-0 ma è stata una partita molto equilibrata. Oggi (ieri, ndr) veramente poco da dire, sono mancati personalità e carattere, abbiamo sbagliato tanti passaggi. Eravamo disordinati, in fase di possesso e non. Non c'è da nascondersi o raccontare una storia, è andata così".

Come si esce fuori da questo momento?

"Posso assicurare che il gruppo è molto unito. Non c'è divisione o negatività. Non siamo quelli di oggi (ieri, ndr), per me invece quelli che creano 20-30 occasioni a partita. C'è da rimanere calmi, lucidi in questo momento. Analizzarsi e farsi delle domande, sicuramente, ma con molta serenità".

Fuori dalla Coppa Italia, quarto posto sempre più lontano e in Champions serve un miracolo. Com'è questo finale di stagione?

"Siamo fuori dalla Coppa Italia, sicuramente, ma non dalla corsa al quarto posto e nemmeno dalla Champions. Abbiamo perso una partita ma sicuramente mercoledì abbiamo questa opportunità, poi domenica con la Roma".