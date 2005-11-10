Ruben Amorim è un sognatore? La domanda che è stata posta al tecnico del Milan prima che finisse la conferenza è un po' particolare, ma il portoghese ha lanciato un messaggio importante ai rossoneri e ai suoi tifosi: "L'obiettivo è vincere ogni partita. Se guardate il mio percorso, tutti i club che ho scelto, è chiaro che sono un sognatore. Sono semplicemente felice di essere qui e voglio davvero far parte di questa società, magari per il resto della mia carriera, perché voglio mettermi radici. È un club da sogno, ma so che devo dimostrarlo contro il Frosinone. In caso contrario... Siete stati davvero gentili con me, anche molto gentili in questa settimana. Grazie mille, ragazzi".

Gli infortuni

Amorim poi torna anche sugli indisponibili: "Conosco l'altra faccia della medaglia, quindi dobbiamo vincere perché, altrimenti, mi aspetto un approccio diverso da parte vostra. Quindi sono un sognatore, ma sono molto concentrato sul lavoro e penso che possiamo vincere ogni partita fino alla fine di dicembre. Non sogno altro. Se voglio chiedere qualcosa, tipo il rientro di Saelemaekers molto veloce, quello Chukwueze molto veloce...".

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