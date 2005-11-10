Che storia, quella fra Frattesi, la Lazio e Gennaro Gattuso. Nella Capitale l'ex centrocampista dell'Inter si è rigenerato completamente e non fatica ad attribuire grandi meriti al suo nuovo allenatore, che lo ha stimolato nel modo giusto. Anche oggi, nel post-partita di Lazio-Lecce, c'è stato un bel botta e risposta fra i due.

Il botta e risposta fra Frattesi e Gattuso

Frattesi in conferenza ha detto di Gattuso: "Siamo tipo migliori amici, ci scanniamo continuamente però gli voglio veramente bene. Quando dico che m’ha salvato la vita, è la verità. In un momento di dubbio, in cui poche persone credevano in me, lui ha avuto fiducia. Mi ha ridato entusiasmo, è una persona all’interno di un cerchio stretto, per cui farei qualsiasi cosa".

Gattuso da parte sua ha replicato: "Io non ho salvato la vita a nessuno, Frattesi è un capoccione ed esagera sempre. Lui ha bisogno di affetto come tanti giocatori, ma poi deve anche prendere delle mazzate sui denti perché vuole giocare come dice lui ma non è facile. Il merito è suo, sono contento che ha segnato di sinistro, è una roba grossa. Io però sono contento di tutti, è bello allenare questo gruppo. È vero che le vittorie aiutano, ma questa è una squadra che fa bene. Mi dispiace che Dele-Bashiru ha fatto solo dieci minuti e l'ho visto col muso, ma ha ragione perché meriterebbe di più. Ho aspettato a fare i cambi perché la squadra teneva bene il campo, molti giocatori meriterebbero più spazio perché si allenano in maniera incredibile".