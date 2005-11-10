Malesani: "Fiorentina, manca velocità in difesa. Udinese, tieni Runjaic. A Gila serve tempo"

Intervistato dall'edizione odierna della Gazzetta dello Sport, Alberto Malesani ha parlato della zona retrocessione partendo dalla Fiorentina: "Nella Fiorentina credo che ci sia una base offensiva non certo da retrocessione ma da poter arrivare in zona Coppe: i giocatori sono indubbiamente buoni ma la sola qualità non sempre basta. Diciamo che servirebbero due correttivi altrove. Credo che in difesa manchi velocità, parlo di struttura fisica, di peculiarità".

Passando all'Udinese prosegue: "Credo ci debba essere, quantomeno per l’evidenza di ciò che Runjaic ha fatto e pure per un po’ di riconoscenza. L’Udinese di oggi mi pare anche un po’ sfortunata, ha avuto diversi infortuni, ma le qualità e la struttura per uscirne al meglio le ha. Io prima di tutto farei una cosa, non manderei mai via l’allenatore: due anni di risultati, anche belli, dovrebbero rappresentare uno scudo, fatto di concretezza e anche credibilità".

Chiosa con il Parma: "Le pare facile arrivare dopo un allenatore che ha fatto indubbiamente bene? Parlo di Alberto Gilardino dopo l’annata di Cuesta. Dategli tempo: con Gila ho parlato, è un allenatore bravo, è un ragazzo con idee, necessita di settimane per installare il proprio 'credo' completamente. I 'miracoli' non si fanno subito". Anche se poi conclude che il "Parma ne uscirà".