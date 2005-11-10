Man United, Andrey Santos: "Crediamo in Carrick e in noi. Dobbiamo lavorare"

Andrey Santos, centrocampista del Manchester United, è uno dei protagonisti del ko per 2-0 in casa dell'Atletico Madrid e dopo la partita ha commentato così ai media inglesi la prestazione, ma soprattutto la situazione in casa Red Devils: “Crediamo nell'allenatore (Michael Carrick, ndr). Crediamo in tutto lo staff, crediamo in noi stessi come giocatori. Stiamo attraversando un brutto momento, ma dobbiamo lavorare per cambiare questo risultato".

Sanzione in arrivo per Lisandro Martinez

Il difensore del Manchester United nel post-gara contro i Colchoneros ha attaccato la dirigenza per l'operato sul mercato, che non ha facilitato le cose. Sembra scontata adesso la multa da parte della società, che non può tollerare e permettere delle dichiarazioni simili. Nelle prossime ore sono attese novità e comunicazioni.