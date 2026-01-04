Manna e Fabiani tracciano il mercato di Napoli e Lazio: le top news delle 13

Angelo Fabiani, direttore sportivo della Lazio, è intervenuto ai microfoni di DAZN a pochi minuti dal lunch match col Napoli: Sacrificare Guendouzi? Allo stato attuale Guendouzi non è in uscita, poi abbiamo il dovere di valutare tutto per il bene della Lazio. Abbiamo iniziato un percorso di rinnovamento, pertanto staremo a vedere. Offerte ufficiali del Fenerbahce non ne abbiamo ricevute, allo stato attuale è un giocatore della Lazio, questo non significa che se arriveranno richieste la Lazio non le valuterà ascoltando anche il giocatore come abbiamo fatto con Castellanos. Il nostro progetto non è iniziato oggi, ma dopo alcune partenze importanti come quelle di Milinkovic-Savic, Luis Alberto, Felipe Anderson. Lì è stato un percorso duro, se arrivano richieste vuol dire che stiamo raccogliendo i frutti, normale che il Taty verrà sostituito così come se verrà ceduto qualche altro giocatore per continuare nel nostro percorso di crescita".

Giovanni Manna, direttore sportivo del Napoli, ha invece dichiarato a DAZN "Lukaku quando rientra? I tempi di Romelu sono sempre stati lunghi, non si sono dilatati. Abbiamo detto sempre che ci voleva pazienza, le recidive sono dietro l'angolo e dobbiamo stare cauti. La situazione di Lucca? Lorenzo è un giocatore che abbiamo voluto, oggi purtroppo è influenzato, siamo aperti a varie soluzioni. Non escludiamo nulla, sappiamo le condizioni di mercato nelle quali siamo costretti ad operare. Faremo di necessità virtù. Se Lang potrebbe partire? Lang ha giocato due partite buone, non ho detto che è in uscita ma che ci aspettiamo molto da lui. Siamo sicuri che se avrà le sue possibilità le sfrutterà. Non faremo le cose tanto per farle, ma solo per migliorare la squadra altrimenti non faremo nulla".

Due assenze per Antonio Conte nel match che il suo Napoli disputerà contro la Lazio. Il tecnico azzurro per la gara dell'Olimpico non ha a disposizione né Lorenzo Lucca né Antonio Vergara. Entrambi i giocatori non sono neanche in panchina mentre in campo dal primo minuto ci sarà il tridente formato da Elmas, Hojlund e Neres. I due giocatori saranno assenti per due problemi fisici differenti. Per quanto riguarda l'attaccante ex Udinese si tratta di uno stato influenzale mentre per il classe 2003 di Frattaminore un lieve affaticamento muscolare.