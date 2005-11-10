Gollini protagonista, Gasperini: "Mai avuto dubbi sulle sue qualità. All'Atalanta più esuberante"

Sulla vittoria di ieri contro il Cagliari c'è anche tanto di Pierluigi Gollini, Il portiere della Roma, dopo l'infortunio della Roma, è stato chiamato in causa da mister Gian Piero Gasperini e ha disputato fin qui delle buone partite dimostrando tutte le sue qualità. E lo stesso tecnico giallorosso, che già lo conosceva ai tempi dell'Atalanta, ne ha elogiato i miglioramenti nel corso dell'intervista concessa ai microfoni di DAZN al triplice fischio:

"Non fa 112 partite di livello per caso. Adesso è anche un altro ragazzo, all'epoca all'Atalanta era giovane, più esuberante e con meno spirito di lavorare e migliorarsi. Ci siamo ritrovati qui a Roma, non ho mai avuto dubbi sulle sue qualità. Abbiamo rimesso un po' di puntini a posto, si allena sempre al massimo da un anno e mezzo. Portiere di grande livello".

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