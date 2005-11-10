Gollini protagonista, Gasperini: "Mai avuto dubbi sulle sue qualità. All'Atalanta più esuberante"
Andrea Piras
Sulla vittoria di ieri contro il Cagliari c'è anche tanto di Pierluigi Gollini, Il portiere della Roma, dopo l'infortunio della Roma, è stato chiamato in causa da mister Gian Piero Gasperini e ha disputato fin qui delle buone partite dimostrando tutte le sue qualità. E lo stesso tecnico giallorosso, che già lo conosceva ai tempi dell'Atalanta, ne ha elogiato i miglioramenti nel corso dell'intervista concessa ai microfoni di DAZN al triplice fischio:
"Non fa 112 partite di livello per caso. Adesso è anche un altro ragazzo, all'epoca all'Atalanta era giovane, più esuberante e con meno spirito di lavorare e migliorarsi. Ci siamo ritrovati qui a Roma, non ho mai avuto dubbi sulle sue qualità. Abbiamo rimesso un po' di puntini a posto, si allena sempre al massimo da un anno e mezzo. Portiere di grande livello".