Venezia-Inter prima sfida in casa Stankovic. Filip sorride, Aleksandar per ora no

Testacoda in Serie A, il Venezia ultimo in classifica ospita l'Inter capolista al Penzo, per quella che in un certo senso potrebbe anche essere una sfida di famiglia. Bisognerà capire se entrambi saranno della partita (e al momento la risposta pare più essere negativa) ma nel caso sarà la prima volta in cui i figli calciatori di Dejan Stankovic, il portiere Filip e il centrocampista Aleksandar, si affrontano.

Mai contro, due volte insieme

Insieme hanno già giocato, ma non nell'Inter nonostante il trascorso comune nel settore giovanile dei nerazzurri, troppa la differenza d'età tra i due che si passano tre anni: il portiere è del 2002, il regista del 2005. Hanno però due presenze in contemporanea con la nazionale del loro paese, la Serbia, in due sconfitte in amichevole (5-1 col Messico e 3-0 con Capo Verde) nelle quali hanno totalizzato 127 minuti insieme in campo.

Uno titolare, l'altro comparsa

Tra i due fratelli, a sorpresa, ad oggi ce n'è uno solo che sorride ed è Filip. Nonostante il Venezia sia di una dimensione ridotta rispetto all'Inter, in laguna l'estremo difensore ha trovato il suo posto al sole e una centralità totale. Quella che in nerazzurro probabilmente non avrebbe potuto trovare, quella che non sta avendo per esempio il fratello. Tornato in estate dopo la crescita in Belgio al Club Brugge, Aleksandar fino a qui ha raccolto appena 46 minuti in campo, sparsi in 3 subentri. Troppo poco per poter davvero lasciare un segno, o banalmente per dirsi felice. Magari già questa sera avrà modo, davanti al fratello, di iniziare a scrivere una nuova storia per se stesso.