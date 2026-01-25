Parma, Cuesta: "Sono i calciatori a definire cosa è una squadra. Siamo fiduciosi"

L'allenatore del Parma Carlos Cuesta è intervenuto ai microfoni di DAZN per presentare la sfida contro l'Atalanta, a pochi minuti dal match:

Qui c'è già stato con l’Arsenal. Arteta in settimana è stato a San Siro e ci ha ricordato quanto siano importanti i calci piazzati. Ha visto la partita? C’è un po’ di Arteta nel Parma?

“Siamo squadre molto diverse con giocatori molto diversi, sono loro a definire cosa è una squadra. I calci piazzati sono veramente importanti e bisogna curarli".

Ci dice come giocherete?

“Vedremo alle tre cosa capita”.

Su Benedyczak punta?

“Possiamo sfruttare le qualità dei giocatori che abbiamo a disposizione, i focus è di massimizzare il loro potenziale e vedere cosa possiamo fare in campo. Speriamo bene, vogliamo fare una grande prestazione e portare i tre punti a casa. Conosciamo l’avversario, è forte e difficile ma siamo fiduciosi delle nostre capacità”.