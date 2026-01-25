Bologna, Italiano: "Bisogna sempre tirar fuori prestazioni di cuore e di carattere"

Vincenzo Italiano, allenatore del Bologna, ha parlato ai microfoni di DAZN prima della sfida contro il Genoa. Le sue parole: "Bisogna sempre tirar fuori prestazioni di cuore e di carattere, stiamo cercando di migliorare l'approccio, la ferocia e di essere brillanti. Credo che poi si va anche a momenti, a volte puoi ribaltarla mettendo tutto a posto. Adesso sta diventando un problema ma mi auguro di averlo risolto. La soluzione è essere concentrati da subito".

Vede la voglia di andare a riprendersi le vittorie?

"Passiamo in svantaggio ma abbiamo sempre la voglia di rimanere nelle partite e di non abbatterci, tirare fuori qualità e palleggio. Negli approcci alle partite bisogna partire bene a livello qualitativo. Abbiamo questa dote di non uscire dalla gare, ultimamente questo è il trend".

Immobile dal primo.

"Castro ha la febbre da 3 giorni, Dallinga ha giocato meno di 72 ore fa. Immobile sta spingendo e oggi il Bologna manda in campo elemento di grande valore".