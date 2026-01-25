Genoa, De Rossi: "I punti si possono trovare, lo ha dimostrato anche il Cagliari"

Daniele De Rossi, allenatore del Genoa, ha parlato a DAZN prima della sfida contro il Bologna. Le sue parole: "Mancano tante partite, valgono tutte uguale proprio per la vicinanza con le squadre che stanno sopra di noi e quelle che stanno sotto. Abbiamo visto anche il Cagliari, dopo aver perso qui, fare 6 punti con Juventus e Fiorentina.. i punti si possono trovare, ne abbiamo bisogno".

Si sta preparando qualcosa per il rientro di Baldanzi a livello tattico?

"No oggi abbiamo preparato la partita per dare fastidio al Bologna che è una grandissima squadra che sta ritrovando la condizione fisica dopo un periodo di appannamento. Con giocatori offensivi magari abbiamo più chance di metterli in difficoltà".

Bijlow, parte dal primo minuto subito.

"Abbiamo parlato, è un ragazzo sereno e inquadrato. E' concentrato su quello che è il nostro e il suo obiettivo. Lo vedo carico".