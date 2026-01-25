Il Renate stende l'Union Brescia. Foschi: "Il nostro spirito battagliero ha fatto la differenza"

In campo nella giornata di ieri il Renate, che ha battuto l'Union Brescia nel confronto valevole per la 23ª giornata del campionato di Serie C, Girone A: un successo molto importante, quello centrato dalle pantere brianzole, che si trovano adesso al quinto posto in classifica.

E un successo che nel post gara, come si legge sui canali del club nerazzurro, è stato commentato da mister Luciano Foschi: "Questo risultato ci dà tantissimo a livello morale. Sapevamo che sarebbe stata una partita di sofferenza, ma i miei ragazzi interpretano sempre bene questo tipo di gare. Dovevamo fare meglio tante cose, ma tra le numerose assenze e alcuni giocatori che non avevano ritmo e minuti nelle gambe, credo che il nostro spirito battagliero ha fatto la differenza. Questa è la Serie C, le partite si vincono anche e soprattutto in questo modo, e io sono contentissimo della crescita di questo gruppo. I ragazzi hanno fatto qualcosa di sensazionale, ma sappiamo che possiamo fare anche meglio di così, soprattutto nella gestione del possesso palla una volta in vantaggio: i margini ci sono tutti, ma intanto ci godiamo la bella vittoria".

La gara è stata anche antipasto della semifinale di ritorno di Coppa Italia, che mercoledì vedrà i lombardi impegnati sul campo del Latina. Si parte dall'1-1 dell'andata: "Penso che da un punto di vista psicologico non potevamo arrivare meglio alla partita di Latina: daremo più del nostro 100% per arrivare in finale".