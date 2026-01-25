Atalanta, Palladino: "Le sconfitte servono a crescere, o si vince o si impara"

L'allenatore dell'Atalanta Raffaele Palladino è intervenuto ai microfoni di DAZN a pochi minuti dalla sfida contro il Parma. Queste le sue parole:

Che giorni sono stati dopo la sconfitta contro l’Athletic? Dopo le sconfitte la squadra ha sempre risposto presente:

“Le sconfitte servono a crescere. O si vince o si impara, questa è la nostra mentalità. Abbiamo analizzato e parlato con i ragazzi, sappiamo cosa ci aspetta oggi. Sarà una partita delicata, il Parma verrà qua a fare la propria gara. Difendersi e ripartire è la loro caratteristica, bisogna stare attenti alle loro transizioni e a tutto ciò che c’è da curare”.

Su Raspadori?

“Sta bene. Jack ha lavorato bene con noi. Abbiamo avuto poco tempo, c'è stata di mezzo la Champions, però l’ho visto carico e motivato, vedremo quanti minuti avrà nelle gambe. E' un giocatore importante per noi e ha voglia di mettersi in mostra, oggi è la sua occasione”.