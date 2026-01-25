Parma, Delprato: "Bella sensazione tornare a Bergamo, esser versatile una fortuna"

Enrico Delprato è intervenuto ai microfoni di DAZN nel pre gara della sfida contro l'Atalanta. Un ritorno a casa per il capitano del Parma, bergamasco e prodotto del settore giovanile nerazzurro. Queste le sue emozioni: "Bella sensazione tornare qua, ho passato 12 anni all'Atalanta, vedere lo stadio nuovo è bello. Avrò amici e familiari a vedermi, è una bella domenica".

La tua adattabilità può essere un po' la chiave e quanto insiste il mister con te?

"Io rispetto le scelte del mister, che sia difesa a tre o difesa a quattro. Non lavora solo con me ma con tutti i ragazzi. La versatilità e adattabilità è una caratteristica e una fortuna che non ho solo io ma tanti ragazzi in squadra, i principi di gioco restano gli stessi ma possiamo adattarci in funzione dell'avversario.