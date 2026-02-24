TMW Mario Rui riparte da Dubai: domattina visite e firma con la Forte Virtus

Mario Rui riparte da Dubai. Il terzino portoghese svincolato da poco meno di 14 mesi dopo la risoluzione di contratto col Napoli già stasera sarà in volo per raggiungere la città emiratina e firmare con la Forte Virtus, società di terza divisione allenata dal tecnico italiano Andrea Tedesco. Proprio quest'ultimo ha avuto un ruolo determinante per convincere il laterale 34enne: contratto fino a giugno con opzione anche per la prossima stagione che scatterà al raggiungimento di obiettivi già prefissati.

L'obiettivo di Mario Rui è quello di rimettersi in discussione dopo essersi solamente allenato nell'ultimo anno solare in Portogallo e aver sfiorato a più riprese il trasferimento in Serie A. Nella Forte Virtus, club controllato anche dall'ex presidente dell'Hellas Verona Maurizio Setti, troverà tanti giocatori che hanno militato in Serie A negli ultimi anni: da Laurens Serpe a Davide Marsura, passando per Mohamed Fares.

Mario Rui è stato tra i grandi protagonisti del terzo Scudetto del Napoli, Il Professore riparte dopo aver collezionato 227 presenze con la maglia del club partenopeo e dopo aver vinto due titoli: una Coppa Italia e uno Scudetto. In precedenza, le avventure con Gubbio, Spezia ed Empoli. Domani mattina sono previste le sue visite mediche e, successivamente, la firma sul contratto.