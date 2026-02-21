Palermo-SudTirol, le formazioni ufficiali: inamovibile Pohjanpalo. Merkaj preferito a Verdi
Con la serata di ieri, ha preso il via la 26ª giornata del campionato di Serie B, che proseguirà quest'oggi con ben sette match suddivisi su tre fasce orarie: tra quelli delle ore 15:00, Palermo-SudTirol. Fari puntati sul 'Renzo Barbera', da cui arrivano le formazioni ufficiali.
Sul versante casalingo, quello rosanero, è inamovibile Pohjanpalo come unica punta, mentre, sempre parlando di attacco, Castori preferisce Merkaj a Verdi per fare coppia con Pecorino. Tornando al Palermo, sul versante offensivo, il finlandese è supportato da Palumbo e Le Douaron sulla trequarti.
Di seguito, ecco gli schieramenti dei due tecnici:
PALERMO (3-4-2-1): Joronen; Peda, Bani, Ceccaroni; Pierozzi, Segre, Ranocchia, Augello; Palumbo, Le Douaron; Pohjanpalo. All.: Inzaghi
SUDTIROL (3-5-2): Adamonis; El Kaouakibi, Bordon, Veseli; Molina, Frigerio, Tait, Casiraghi, Davì; Merkaj, Pecorino. All.: Castori