Parma, Cuesta: "Ondrejka importante col Verona, spero lo sia anche in futuro. E su Suzuki..."

Nel corso della conferenza stampa odierna, il tecnico del Parma Carlos Cuesta ha parlato della crescita della sua squadra: "Dobbiamo approcciare tutte le analisi con equilibrio. Sicuramente il calendario iniziale era diverso. Anche la quantità di infortuni avuta all'inizio è stata diversa. Anche la conoscenza e la chimica non solo nel gruppo ma anche nelle richieste che volevamo è stata sviluppata col tempo. Allo stesso modo siamo consapevoli di aver fatto cose bene ma che manca tanto. Dobbiamo continuare con la nostra linea di lavorare molto e bene. Siamo chiari su cosa vogliamo: i risultati. Il lavoro fa la differenza".

Quanto tempo serve per Suzuki?

"Ancora non si è allenato con la squadra, sta facendo individualizzato".

Su Ondrejka: sta tornando ai livelli dello scorso anno?

"Ha avuto la capacità di creare tanto pericolo, sia giocando più fuori o più dentro, sfruttando la sua capacità associativa e di fare uno contro uno, trovando la giocata chiave. È stato molto importante contro il Verona e speriamo lo sia anche in futuro".

