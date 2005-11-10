Massara e Ottolini a vedere Juve Next Gen-Renate: piace Viganò, seguito da Atalanta e Sassuolo

Ricky Massara e Marco Ottolini erano presenti alla partita vinta dalla Juventus Next Gena contro il Renate, lunedì. Secondo Tuttosport è stata anche l’occasione giusta sia per seguire da vicino i progressi di alcuni giovani talenti bianconeri, che per visionare dal vivo uno dei prospetti più interessanti della Serie C: Filippo Viganò, centrale mancino classe 2008 in forza ai brianzoli.

Considerato tra i migliori giovani della categoria, a luglio l’Atalanta aveva provato a ingaggiarlo, secondo il quotidiano. Niente da fare visto che il Renate ha declinato le chiamate del club bergamasco, pronto a tornare alla carica. Sulle tracce di Viganò anche il Sassuolo e appunto la Juve, oltre a diversi club di Serie B. Detto che il tecnico del Renate Banchieri non l'ha schierato contro i bianconeri.

Nella Juve Next Gen protagonista Durmisi davanti alla dirigenza

A proposito della Juve Next Gen e della presenza dei dirigenti alla partita con il Renate, Massara e Ottolini hanno visto all'opera da vicino anche Arman Durmisi. Il classe 2008 ha contribuito con una doppietta contro il Renate a riportare la Juventus Next Gen alla vittoria che mancava dalla prima di campionato. Al di là delle due reti Durmisi era già tra i profili attentamente seguiti in ottica futuro bianconero. Infatti l'albanese è stato portato in tournée quest'estate ed è in lista Uefa con il numero 47, a dimostrazione della considerazione che il club ha di lui, stima già ribadita anche ad aprile scorso con un rinnovo fino al 2028.