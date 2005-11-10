"Tu giochi, tu no". Fabregas, vita da tecnico al Como: "Alcuni erano amici, prese scelte difficili"

Nel corso dell'intervista ai canali ufficiali della UEFA, Cesc Fabregas ha ripercorso i suoi passi da calciatore per un istante, ricordando i maestri avuti e quanto lo abbiano influenzato oggi che allena il Como. Da Arsene Wenger all'Arsenal, passando per Pep Guardiola al Barcellona e José Mourinho nel Chelsea.

Di tutto un po'

"Sono stato molto fortunato ad aver lavorato con i migliori allenatori, o alcuni dei migliori allenatori, della storia. Quindi, sì, ho colto lentamente alcune cose, alcune cose positive. Qualsiasi cosa non fosse così positiva, dal punto di vista della squadra, o mio, la prendi e la metti in una palla, in un certo senso, per formare le tue idee, creare la tua metodologia, il tuo stile di gioco", ha confidato l'allenatore del Como, ripensando ad aver avuto guide in panchina come Arsene Wenger, Pep Guardiola e José Mourinho. "Alla fine della giornata, devi anche essere te stesso, come vedi il calcio. E mi pongo sempre la stessa domanda: "Come voglio perdere?" Questo è vitale per me: 'Come vuoi perdere?'. Voglio tornare a casa dopo una sconfitta sapendo che abbiamo fatto quello che volevamo fare. Non voglio tornare a casa dopo una sconfitta pensando che non siamo stati noi stessi. Se questo ci è mai successo, mi fa davvero molto male".

Pazienza da tecnico

Nella sua breve carriera da allenatore, cominciata tre anni fa, Fabregas ricorda bene gli inizi: "Ho allenato la squadra Primavera del Como per quattro mesi, il che è stata un'esperienza meravigliosa e gratificante perché avevo dei ragazzi che non erano top player", ha ricordato Fabregas. "Alcuni di loro non avevano la giusta mentalità, alcuni di loro arrivavano in ritardo e non era una squadra molto unita. Poco a poco, siamo riusciti a organizzarli e a fornire loro un po' di disciplina, rispetto e organizzazione, e penso che i ragazzi si siano divertiti. Ho imparato molto e mi sono divertito molto".

Il momento di allenare

Il passaggio al timone della prima squadra, tra promozione nel massimo campionato, decimo posto al primo anno in A fino al quarto posto della scorsa stagione, sono tutti traguardi che lo hanno segnato. "In Serie B ho allenato dei giovani che erano miei compagni di squadra. Alcuni di loro erano miei amici e ho dovuto prendere decisioni molto difficili su di loro: tu giochi, tu non giochi, spiegando determinate decisioni che un giocatore non capisce mai perché pensano solo a se stessi e vogliono sempre giocare. Abbiamo poi formato lentamente una squadra stabile e solida che potesse crescere in Serie A, che è un campionato molto competitivo".