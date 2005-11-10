Massaro: "Baresi ha lasciato al Milan una grande eredità. Dobbiamo continuare a trasmetterla"

Daniele Massaro, Brand Ambassador del Milan, intervenuto a margine del BMW in tour con Insuperabili, che prevede una serie di eventi sportivi e formativi in cui atleti con disabilità delle scuole calcio Insuperabili e dipendenti/clienti delle concessionarie BMW giocano insieme in squadre miste, ha parlato così ai media presenti, tra cui MilanNews: "Se siete emozionati voi, figuratevi io. Quello di cui parliamo sono cose trasmesse. Trasmesse da persone che dal giorno che sono entrato a Milanello mi hanno insegnato tante cose, il senso di appartenenza, il sacrificio, il rispetto, la lealtà, le regole".

Che cosa significa l'esperienza che sta vivendo

Massaro si è addentrato nei particolari: "Io ho fatto parte per 5 anni del gruppo degli Immortali, degli Invincibili. Adesso sono testimonial degli Insuperabili grazie al nostro capitano che ha aperto questo grande progetto, e devo dire grazie alle persone che sono visionarie e hanno dei sogni. È la dimostrazione di come è nato Insuperabili, come è nato il ciclo di Berlusconi, degli Invincibili, degli Immortali che ha vinto in Italia, in Europa e nel mondo. E il Milan deve continuare a fare questo. E grazie anche alla collaborazione di BMW che ci supporta da diversi anni nell'ambito del marketing.

Il Capitano ci ha lasciato una grande eredità, e dobbiamo continuare a trasmettere quello che lui è riuscito a trasmettere a noi; e noi dobbiamo trasmettere soprattutto alle persone, non solo a quelli che fanno sport, ma a coloro che crescono ogni giorno e sono quelli del futuro, i giovani. Grazie ancora e spero di essere in grado di giocare - non mettetemi sempre in panchina - alla finale, e quest'anno vi prometto che almeno per 10 minuti, come al solito, farò la differenza".