Dilemma Spalletti: recuperato Conceicao ma a destra ci sarebbe Kolo Muani...

Una buona notizia per Spalletti rischia di aprire uno scenario di inattesa difficoltà, vista la recente piega tattica che è stata intrapresa alla Juventus. Il riferimento è naturalmente al recupero di queste ultime ore nella Vecchia Signora, quello dell'esterno portoghese Francisco Conceicao.

Esterno destro oggi c'è Kolo Muani

In che senso il recupero di 'Chico' può diventare una specie di inatteso problema, agli occhi del tecnico della Juventus? Per capire meglio il tutto c'è da inserire nel discorso Randal Kolo Muani e le ultime evoluzioni relative al suo impiego da parte di Spalletti. Dopo un'inizio di avventura 2.0 alla Juve disputata (con scarsa fortuna) da centravanti, il francese sta vivendo una nuova linfa da esterno offensivo di destra. Meno responsabilità e meno battaglia, maggiore caccia invece agli spazi con la corsia come nuova amica. Kolo Muani però sta giocando a destra, proprio nello stesso ruolo che dovrebbe ricoprire Conceicao, il quale per caratteristiche non è propriamente un'ala pura, e necessita invece di poter agire sul lato del piede debole, così da poter rientrare e creare pericoli verso il centro con il mancino.

Una batteria troppo piena, al completo

Il problema, tra l'altro, potrebbe farsi ancor più annoso quando Spalletti avrà a disposizione l'intera batteria. Considerando che non dovrebbe mancare troppo al rientro di Yildiz, e il ritrovato stato di forma di Nico Gonzalez e Zhegrova, oltre all'acquisto estivo Alajbegovic e l'alternativa Boga, non sembra esserci tutto questo posto. Qualcuno, magari, potrà essere messo sul mercato già a gennaio.