Futuro alla Juventus? Lo scopritore di Scamacca: "Penso possa esserne lusingato"

Gianluca Scamacca è finito nei radar della Juventus, specialmente ora che all'Atalanta sta trovando fin troppo poco spazio per i suoi gusti con Maurizio Sarri in panchina e Nikola Krstovic a passargli spesso davanti. Luciano Spalletti vorrebbe assicurarsi un centravanti dalle sue caratteristiche, mentre per analizzare il momento storico del giocatore ci ha pensato il suo scopritore Emiliano Leva nelle giovanili della Lazio, in un'intervista a TuttoJuve.

Parere positivo

"Gianluca è un giocatore affermato, un attaccante importante che sa il fatto suo ed è normale vivere alti e bassi durante una stagione. Ultimamente è stato molto limitato dai problemi fisici, anche nell'ultima gara ha dimostrato di non essere purtroppo al 100%. È un giocatore che quando sta bene fa la differenza, in grado di inventare un gol da qualsiasi distanza".

Incastro perfetto

Sulle voci di mercato che lo vedrebbero come obiettivo della dirigenza bianconera: "Per la Juventus può essere un attaccante importantissimo, il suo apporto è sempre fondamentale per il gruppo. È uno che si abbassa molto per la squadra, offre sponde e attacca bene l'area di rigore. L'aspetto su cui mi concentro di più è il suo stato di forma, deve tornare al top per fare la differenza". E poi ha aggiunto sul possibile adattamento tattico a seconda dell'idea di Spalletti: "Secondo me è l'attaccante giusto per Spalletti, visto che non ha bisogno di troppo ambientamento e può far da subito molto bene", ha risposto Leva. "Kolo Muani e Woltemade invece stanno avendo delle difficoltà per un campionato difficile come il nostro, quindi non riescono a performare come dovrebbero. Per la Juventus e per lui, potrebbe essere un'opzione molto importante".

Sensazioni sulla Juve

E se si presentasse a bussare alla porta del 27enne romano proprio la Juventus? "Nulla togliere all'Atalanta, che è una grandissima società, ma è difficile dire di no alla Juventus che è un top club italiano", ha subito replicato lo scopritore di Scamacca. "Se l'interesse dovesse trovar conferme, penso che Gianluca possa esser lusingato e avere dei pensieri positivi a riguardo".