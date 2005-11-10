Non un'assoluzione per gli errori commessi, ma una difesa dell'uomo e dell'allenatore. Nel suo editoriale sulle colonne del Corriere dello Sport, il direttore Ivan Zazzaroni ripercorre le scelte professionali di Massimiliano Allegri, oggi alle prese con le difficoltà del Napoli: “Di errori e di scelte in questi anni Max ne ha fatti tanti perché non sbaglia solo chi sta fermo, ogni decisione ha il proprio lato oscuro e Max non è il tipo a cui puoi semplicemente mettere un assegno in bianco davanti agli occhi”.

Il no al Real Madrid, il ritorno alla Juventus e gli attacchi personali

“Si fa presto a essere Allegri, ma non è poi così semplice. Non lo è in particolare da qualche anno, precisamente da quando - scelta imperdonabile - rinunciò al contratto col Real Madrid, la società più importante al mondo (tre anni a 8,5 milioni netti a stagione più i premi) per tornare in una Juve che di lì a poco si sarebbe sfasciata sotto i colpi assestati dall’interno (Elkann-Agnelli), dalla Procura di Torino e dalla giustizia sportiva. Non è semplice, se hai il carattere di Max, tacere dopo aver ascoltato o letto certe intemerate social, attacchi personali d’ogni genere, le offese dei nemichetti like to like, le ossessive stupidaggini dei tanti imitatori di Adani e Cassano, i pifferai dell’antiallegrismo forse più per marketing che per reale convinzione”.

Le responsabilità di Allegri e le promesse disattese dal Milan

“In un mondo in cui tutti si vendono, Max preferisce restare sé stesso. Anche se non è semplice subire in silenzio, anche se è complicato non rispondere a chiunque, come faceva da ragazzo a Livorno o da calciatore poco incline a tacere. Non è semplice, ma significa essere diventati adulti. Nel parco giochi sono rimasti gli altri e Max è diventato grande anche quando gli è capitato di cadere. Uscire da un Milan che nella seconda parte della stagione aveva dilapidato un autentico patrimonio di punti e denari - una sua responsabilità, ci mancherebbe - lo ha messo sul banco degli imputati, ma anche se Allegri non ha mai chiesto difese d’ufficio è utile ricordare che la società aveva del tutto disatteso le sue indicazioni di mercato. 'Non ci sono soldi per il difensore e l’attaccante', la risposta alle richieste, salvo poi vedere che lo stesso difensore e soprattutto lo stesso attaccante mesi dopo è stato pagato 74 milioni”.