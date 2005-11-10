Il Napoli attraversa uno dei momenti più complicati dell'era Aurelio De Laurentiis. Dopo le prime 15 partite ufficiali della stagione, gli azzurri hanno raccolto appena cinque vittorie, tre pareggi e sette sconfitte, un rendimento che non si registrava dai tempi della Serie B 2003-04. Un avvio che ha inevitabilmente riacceso il confronto sul lavoro di Massimiliano Allegri.

Il "Berlusconi delle panchine"

Da oltre dieci anni Allegri è uno dei tecnici più divisivi del calcio italiano. Per molti, sottolinea il Corriere dello Sport, è diventato il "Silvio Berlusconi delle panchine", un personaggio capace di polarizzare il dibattito e di attirare critiche quasi a prescindere dai risultati. La sua visione del calcio, spesso in contrasto con quella dominante, privilegia tecnica individuale, letture della gara e gestione mentale rispetto all'ossessione per numeri, statistiche e possesso palla. È stato inoltre tra i primi ad attaccare i metodi di molte scuole calcio, accusate di sacrificare l'estro dei giovani in favore di una tattica esasperata. Un tema che, solo negli ultimi mesi, è tornato d'attualità grazie anche alle riflessioni di Leonardo e Paolo Maldini.

Un Napoli lontano dall'identità di Allegri

Paradossalmente, però, il Napoli di oggi sembra poco riconoscibile rispetto alle squadre costruite in passato dall'allenatore livornese. Errori difensivi, rimonte subite e una fragilità inconsueta raccontano di un gruppo logorato e probabilmente arrivato alla fine di un ciclo. Allegri finisce così sotto accusa perché il suo marchio di fabbrica, il risultato, finora è mancato. Eppure una parte della tifoseria ritiene che le responsabilità vadano divise con una rosa che appare meno brillante rispetto al passato. L'impressione è che il giudizio sull'ex tecnico della Juventus possa cambiare soltanto in un modo: tornando a vincere.