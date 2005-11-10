Numeri mai così negativi e fiducia ancora da conquistare: Allegri si prenderà il Napoli?
Michele Pavese
Il Napoli attraversa uno dei momenti più complicati dell'era Aurelio De Laurentiis. Dopo le prime 15 partite ufficiali della stagione, gli azzurri hanno raccolto appena cinque vittorie, tre pareggi e sette sconfitte, un rendimento che non si registrava dai tempi della Serie B 2003-04. Un avvio che ha inevitabilmente riacceso il confronto sul lavoro di Massimiliano Allegri.
Il "Berlusconi delle panchine"
Da oltre dieci anni Allegri è uno dei tecnici più divisivi del calcio italiano. Per molti, sottolinea il Corriere dello Sport, è diventato il "Silvio Berlusconi delle panchine", un personaggio capace di polarizzare il dibattito e di attirare critiche quasi a prescindere dai risultati. La sua visione del calcio, spesso in contrasto con quella dominante, privilegia tecnica individuale, letture della gara e gestione mentale rispetto all'ossessione per numeri, statistiche e possesso palla. È stato inoltre tra i primi ad attaccare i metodi di molte scuole calcio, accusate di sacrificare l'estro dei giovani in favore di una tattica esasperata. Un tema che, solo negli ultimi mesi, è tornato d'attualità grazie anche alle riflessioni di Leonardo e Paolo Maldini.
Un Napoli lontano dall'identità di Allegri
Paradossalmente, però, il Napoli di oggi sembra poco riconoscibile rispetto alle squadre costruite in passato dall'allenatore livornese. Errori difensivi, rimonte subite e una fragilità inconsueta raccontano di un gruppo logorato e probabilmente arrivato alla fine di un ciclo. Allegri finisce così sotto accusa perché il suo marchio di fabbrica, il risultato, finora è mancato. Eppure una parte della tifoseria ritiene che le responsabilità vadano divise con una rosa che appare meno brillante rispetto al passato. L'impressione è che il giudizio sull'ex tecnico della Juventus possa cambiare soltanto in un modo: tornando a vincere.