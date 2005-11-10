Bologna, Mbangula: "Una delle più belle serate della mia vita. Prima tripletta, speriamo non l'ultima"

Samuel Mbangula, attaccante del Bologna, ha parlato ai microfoni di Dazn dopo la tripletta che ha permesso ai suoi di battere il Milan: "Una delle più belle serate della mia vita. La mia prima tripletta in carriera, speriamo non l'ultima".

Quanto è stato importante Palladino?

"Si, è importante. Ha fiducia, come con tutti. Abbiamo una forza in più: siamo sempre insieme e non abbiamo mai mollato".