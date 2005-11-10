Bologna, Mbangula: "Una delle più belle serate della mia vita. Prima tripletta, speriamo non l'ultima"
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Pietro Celeste
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28.10.2026 21:30Serie A
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Samuel Mbangula, attaccante del Bologna, ha parlato ai microfoni di Dazn dopo la tripletta che ha permesso ai suoi di battere il Milan: "Una delle più belle serate della mia vita. La mia prima tripletta in carriera, speriamo non l'ultima".
Quanto è stato importante Palladino?
"Si, è importante. Ha fiducia, come con tutti. Abbiamo una forza in più: siamo sempre insieme e non abbiamo mai mollato".
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