Italiano: "Alla Fiorentina meritavamo di vincere la Conference League. Sono stato da Dio"

Nel corso dell'intervista concessa a Sky Calcio Unplugged, Vincenzo Italiano ha parlato della sua esperienza alla Fiorentina: "L'esperienza di Firenze, così come quella di Bologna, mi ha dato l'opportunità di andare in giro per l'Europa e mettermi in mostra facendo belle figure. Le due finali viola sono state l'unico dispiacere. Meritavamo la coppa per il percorso fantastico fatto in Conference League. A Firenze e Bologna sono stato da dio. Ringrazio e ringrazierò per sempre i due club per le esperienze avute".

Lei che lo ha allenato alla Fiorentina, come valuta l'avvio di Nico Gonzalez con la Juventus?

"Nico nei tre anni a Firenze ci ha dato grandi soddisfazioni da punta esterna segnando gol. Ha qualità incredibili ed è un ragazzo che dà l'anima ovunque lo metti. Sta ricoprendo diversi ruoli e dove lo metti rende, è affidabilissimo, smaliziato. Argentino a tutti gli effetti, sono contento che sia partito bene in questa stagione con la Juventus".