Milan, Pulisic: "Derby la partita migliore che esista. Inter più forte di noi ma possiamo batterla"

Intervistato da SportMediaset, Christian Pulisic ha parlato del rinnovo fino al 2031: "Era una decisione facile per me, volevo sempre rinnovare. Sono felice al Milan e voglio continuare qui".

Il momento della squadra?

"Non c'è un nuovo o vecchio Pulisic, sono sempre io. Il mio obiettivo è sempre fare gol e assist e aiutare la squadra. Devo ringraziare i tifosi per il loro sostegno anche durante i momenti difficili. Il Milan per me è molto speciale".

Imparare l'italiano?

"Per me è importante imparere la lingua del paese in cui vado. Gli altri miei compagni? Tutt vogliono imparare, gli ultim arrivati devono migliorare un po' (sorride, ndr)".

Il derby?

"Per me è la migliore partita che esiste. E' sempre una battaglia, per noi calciatori non esiste niente di meglio. Io voglio provare a decidere sempre le partite".

Gonçalo Ramos?

"Dobbiamo aiutarlo e stare vicini a lui. Farà tanti gol, ma anche ora sta facendo tante cose buone. Non siamo preoccupati".

Cardinale?

"Per me è molto importante. E' sempre vicino a noi. Mi ha detto che sono importante per il progetto, mi ha dato sempre grande fiducia e quindi lo ringrazio di questo".

L'Inter?

"Mercoledì è stata difficile, domani dovremo fare meglio. L'Inter è forte, noi dovremo essere quasi perfetti per vincere, ma possiamo farlo".