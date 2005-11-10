Palladino torna a Monza con il Bologna: "Ricordi indelebili, li custodisco dentro di me"

Raffaele Palladino, allenatore del Bologna, ha parlato in conferenza stampa quest'oggi, introducendo la partita di domani contro il Monza delle ore 15, che inaugura ufficialmente il programma della 10^ giornata di Serie A.

Quella contro i brianzoli non può essere una partita qualsiasi per il tecnico dei rossoblù, che ha cominciato la sua carriera ad alti livelli proprio con il Monza, subentrando a Stroppa nel primo, storico anno di Serie A dei biancorossi, concluso con una salvezza anticipata.

Ricordando quel periodo, ha detto Palladino: "Monza è stata una tappa importante della mia vita. Sono stato benissimo ed ho conosciuto persone di grande valore che tutt'ora sento. Ho avuto un gruppo di ragazzi straordinari che per due anni mi hanno dato grandi soddisfazioni. Ho dei ricordi indelebili, come la vittoria allo Juventus Stadium oppure il gol di Caldirola contro l'Inter o il successo contro il Milan: sono ricordi che custodisco dentro di me. Domani però il nostro obiettivo sarà fare punti importanti per la nostra classifica".

Clicca qui per rileggere tutte le dichiarazioni di Palladino in sala stampa