Mbangula non trova spazio al Bologna. E al Werder Brema iniziano a preoccuparsi

Il direttore generale del Werder Brema, Clemens Fritz, ha parlato alla Bild di Samuel Mbangula che il club anseatico ha prestato a Bologna proprio nell'ultimo giorno della finestra estiva di mercato. Il dirigente esprime un po' di preoccupazione su quanto successo nel club rossoblù, con l'avvicendamento in panchina tra Domenico Tedesco e Raffaele Palladino che potrebbe avere conseguenze anche sull'impiego dell'esterno sinistro belga.

Il dg del Werder Brema esprime perplessità sulla situazione di Mbangula a Bologna

"È un peccato quando un giocatore si unisce a un nuovo club e improvvisamente cambia l'allenatore. Sam ora ha la sfida di perseverare e ottenere più tempo di gioco possibile".

Dal suo arrivo, Mbangula ha giocato la miseria di 12 minuti a Bologna, spalmati in due presenze contro Sassuolo e Napoli. Alla prima di Palladino, il giocatore è rimasto per tutti e 90 i minuti in panchina. Ricordiamo che il Bologna ha un diritto di riscatto fissato a 12.5 milioni di euro.