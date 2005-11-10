L'Inter non sfonda e poi trema: gol annullato e traversa del Venezia, 0-0 al 45'

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Trasferta fin qui più complicata del previsto quella di Venezia, per l'Inter di Chivu: al 45' le due squadre sono ancora ferme sullo 0-0. E non è stata una gara a senso unico, seppur con uno spartito di gioco chiaro, con i nerazzurri che fanno larghissimo possesso palla. I maggiori pericoli infatti li ha creati Lauberbach, che prima si è visto annullare un gol per una questione di centimetri e poi ha colpito una clamorosa traversa da pochi passi, con annessa deviazione di Provedel.

Le scelte

Nell'Inter esordio dal primo minuto per Aleksandar Stankovic, proprio contro il fratello Filip (e con papà Dejan presente a bordocampo): tocca a lui con Sucic e Zielinski in mediana. Chivu punta poi su Bonny e Thuram davanti, con Pio Esposito in panchina. Ancora Provedel fra i pali. Anche Nicola cambia: Lauberbach con Adams, Yeboah a rifiatare, spazio anche a Helgason e Mazzocchi in luogo di Basic e Haps.

F. Stankovic mura Bonny, Provedel ferma Adams

Inizio blando: l'Inter manovra, il Venezia pensa a chiudere ogni spazio. Qualche timido tentativo: Mazzocchi da fuori e Adams di testa da un lato, Dimarco con un sinistro venuto male, dall'altro. La prima vera chance arriva al 23': filtrante di Carlos Augusto, F. Stankovic in uscita mura Bonny. Ancora Bonny invita Zielinski al tiro, deviato in corner da un attento Moreno. Risponde Adams: destro secco dal limite, Provedel reattivo.

Tre volte Lauberbach: gol annullato, traversa e fuori

Brividi per l'Inter al 30': Lauberbach fa 1-0 in tap-in sugli sviluppi di una punizione battuta da Kike Perez, ma il VAR toglie il gol per fuorigioco di una spalla. Il Venezia non ha finito: Helgason pesca Lauberbach al centro, deviazione da due passi deviata incredibilmente da Provedel sulla traversa. Ancora il tedesco va vicino al bersaglio di testa, così come Kike Perez con il sinistro: palla alta in entrambi i casi. L'Inter attacca tanto da destra, con Diouf, Bonny e Thuram che a turno arrivano pericolosamente sul fondo, ma la difesa di casa si salva a ripetizione.