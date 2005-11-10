Qualche segnale di ripresa dall'Udinese, meno dal Parma. Ma è 0-0 al termine del primo tempo

Termina 0-0 il primo tempo del Tardini tra Parma e Udinese. Nel delicato scontro salvezza meglio la formazione ospite nel primo tempo, vicina al vantaggio in almeno quattro occasioni e che al 30' ha lamentato anche un mancato rigore dopo un contatto tra Troilo e Davis.

L'Udinese prova a reagire

La formazione friulana parte forte con il suo uomo più atteso Nicolò Zaniolo, che fa tremare il pubblico del Tardini dopo 5 minuti con un sinistro che sfiora la traversa. Al 14', Sierre perde un brutto pallone e da modo a Davis di ripartire in velocità. L'inglese entra in area e serve Kamara che però incrocia troppo non trova la porta da posizione ottima. La prima azione pericolosa del Parma arriva al 43', con Britschgi che da destra serve Carboni che chiude di testa arrivando da sinistra: palla a lato di poco. L'ultima azione è ancora di parte friulana con Bertola che calcia dal limite trovando una grande respinta in tuffo di Daffara.

Davis lamenta un rigore

Alla mezz'ora la squadra di Kosta Runjaic lamenta anche un mancato rigore. Cross dalla destra per Davis, con l'inglese che viene trattenuto vistosamente da Troilo. Massa però non fischia neanche dopo un silent check.