I convocati di Alvini per Frosinone-Lecce: due recuperi e Cittadini va in panchina
Dimitri Conti
Domani alle ore 18:30 il Frosinone ospita il Lecce per la penultima partita in programma nel 9° turno di Serie A, il primo che si gioca in infrasettimanale.
Per la partita, l'allenatore dei gialloblù Massimiliano Alvini ha diramato una lista di 26 giocatori convocati. Recuperati Calò e Calvani, presente anche Cittadini che andrà quindi almeno in panchina: difficile possa riuscire a giocare dal 1'. Confermata invece l'assenza di Grillitsch a centrocampo.
Di seguito i convocati di Alvini per Frosinone-Lecce di domani.
Portieri: Desplanches, Palmisani, Pisseri.
Difensori: Akpoguma, Amey, Bracaglia, Calvani, Cittadini, Fayed, Monterisi, Oyono, Tchato, Terzic.
Centrocampisti: Caló, Cichella, El Azzouzi, Hasa, Masini, Schmid.
Attaccanti: Bobcek, Fini, Ghedjemis, Kvernadze, Raimondo, Zerbin, Birligea.