Milan, problemi fisici per Tomori. Il difensore inglese è dovuto uscire all'intervallo

È durata 45 minuti la partita di Fikayo Tomori. Problemi fisici per il difensore inglese che nel finale della prima frazione di gara ha accusato problemi muscolari, toccandosi la coscia destra. Situazione da monitorare con attenzione, considerando che l'infermeria del Milan è già piena: ricordiamo che sono fuori per infortunio Chukwueze, Saelemaekers, Gabbia, Moreira, Gila e Rabiot. Al posto di Tomori è entrato Luka Modric.