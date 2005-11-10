Milan, problemi fisici per Tomori. Il difensore inglese è dovuto uscire all'intervallo
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Gaetano Mocciaro
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28.10.2026 19:40Serie A
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È durata 45 minuti la partita di Fikayo Tomori. Problemi fisici per il difensore inglese che nel finale della prima frazione di gara ha accusato problemi muscolari, toccandosi la coscia destra. Situazione da monitorare con attenzione, considerando che l'infermeria del Milan è già piena: ricordiamo che sono fuori per infortunio Chukwueze, Saelemaekers, Gabbia, Moreira, Gila e Rabiot. Al posto di Tomori è entrato Luka Modric.
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