Milan, 11 punti persi con le piccole. Allegri: "Con i se e con i ma... Se tutto fosse perfetto finirebbe sempre 0-0"

"Mi viene difficile”. Massimiliano Allegri non riesce a dare un voto alla prima parte di stagione del suo Milan: “Quando sento dire che il Milan ha regalato 11 punti alle piccole… Se voi andate a domandare a tutti gli allenatori, tutti dicono: 'Eh ma se avessi fatto due gol’ - ha detto l’allenatore rossonero in conferenza stampa -. Con i se e con i ma non si va da nessuna parte. Tutti hanno da recriminare. Noi abbiamo i punti che ci meritiamo. Se Pulisic avesse segnato a Firenze... Eh, non li ha fatti!

Però li ha fatti prima, e magari domani li rifarà. Noi dobbiamo pensare a migliorare le prestazioni e l'attenzione a livello mentale, perché siamo nel girone di ritorno e non abbiamo più tempo per rimediare".

Tra i temi, quello di un approccio alla gara non sempre convincente: "Domenica abbiamo giocato a Firenze e dopo un quarto d'oro eravamo andati tre volte davanti la porta con Pulisic. Se fai gol l'approccio è giusto, se non lo fai... Tutto passa dal risultato. Con la Roma in casa abbiamo avuto la mezz'ora del terrore, poi siamo andati in vantaggio e nel secondo tempo abbiamo avuto 4-5 occasioni da gol... Il calcio è questo... Poi ci sono gli imprevisti e bisogna gestirli. Ma ogni partita è diversa l'una dall'altra. Sono d'accordo sul fatto che per 8 volte siamo andati sotto ma anche per 8 volte abbiamo recuperato: dipende se vedi il bicchiere mezzo pieno o mezzo vuoto. Se tutto fosse perfetto, e nel calcio è impossibile, le partite finirebbero tutte 0-0 o vincerebbe sempre la stessa squadra".

La conferenza stampa di Allegri