Milan, 50 punti dopo 23 giornate. Nei due soli precedenti alla fine fu scudetto
Il Milan continua a viaggiare su ritmi da vertice. Con i 50 punti conquistati dopo 23 giornate di campionato, i rossoneri raggiungono questo traguardo soltanto per la terza volta nell’era dei tre punti a vittoria in Serie A. Un dato tutt’altro che banale, che riporta alla memoria due stagioni emblematiche della storia milanista.
Era già successo nel 1995/96, quando il Milan chiuse il campionato con 50 punti dopo 23 gare, e nel 2003/04, annata addirittura da 58 punti alla stessa giornata. In entrambe le occasioni, a fine stagione arrivò lo Scudetto. Lo riporta Opta
