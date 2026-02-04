Ufficiale I Rangers cedono un ex Primavera del Milan in Belgio: Nsiala in prestito al Westerlo

Il Westerlo ha ufficializzato l’arrivo del giovane difensore centrale francese Clinton Nsiala, 22 anni, in prestito dai Rangers di Glasgow fino al termine della stagione, con opzione per l’acquisto.

Nsiala porta con sé esperienza internazionale nonostante la giovane età. Cresciuto nel settore giovanile del Milan, dove è stato una colonna portante della Primavera dopo il trasferimento dal Nantes nel 2021, il difensore ha fatto il salto nei professionisti firmando nel 2024 a titolo gratuito con i Rangers. Lì ha avuto modo di consolidare tecnica e visione di gioco, collezionando anche 17 presenze.