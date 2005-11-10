Ricordate Rade Krunic? L'ex centrocampista di Empoli e Milan ha rinnovato il contratto con la Stella Rossa fino al 2028, di seguito la nota del club:

La Stella Rossa comunica con soddisfazione che il centrocampista Rade Krunic ha firmato un nuovo contratto con il club fino al 2028, con la possibilità di prolungare l'accordo per un'ulteriore stagione.

Il centrocampista bosniaco ha espresso la propria soddisfazione dopo la firma del nuovo contratto.

"Non è stata una decisione difficile. Non appena mi è stata proposta la possibilità di rinnovare, abbiamo trovato rapidamente un accordo. Questo è il club dei miei sogni, non ho avuto dubbi nemmeno per un secondo e aspettavo con impazienza questa opportunità. Naturalmente abbiamo aspettato che terminassero le partite europee e di campionato, scegliendo il momento giusto durante la pausa per le nazionali per prolungare la collaborazione. Sono felicissimo", ha dichiarato Krunic.

Il centrocampista ha parlato anche degli obiettivi per il resto della stagione:

"Ho raggiunto alcuni obiettivi, ma siamo ancora lontani da ciò che spero e a cui aspiro. Credo che possiamo migliorare ancora molto, sia come squadra sia come gruppo. Spero che questa stagione e la prossima ci riservino qualcosa di meraviglioso e speciale".

Krunic ha voluto rivolgere anche un messaggio ai tifosi della Stella Rossa:

"Prima di tutto, voglio ringraziarli per l'amore che dimostrano a me, ai miei compagni e a questo club. Voglio chiedere loro di continuare a sostenerci come hanno fatto finora. Grazie per tutto", ha concluso.