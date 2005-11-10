"Mostravamo i muscoli per vedere chi fosse più grosso. All’epoca vincevo sempre io, poi da lì a qualche settimana iniziò a esultare in quel modo": in un'intervista rilasciata a gazzetta.it, esordisce così l'ex Spezia Petko Hristov, che ha ricordato i tempi in bianconero con Pio Esposito, oggi elemento cardine della Nazionale italiana e attaccante dell'Inter.

Il centrale bulgaro, oggi al Levski Sofia, ha poi aggiunto: "Nel 2023-24 Pio aveva qualche difficoltà a capire la Serie B, a trovare i giusti spazi, ma con l’arrivo di Luca D’Angelo è cambiato tutto, tanto che nel girone di ritorno centrammo una salvezza meritata. Al netto di ciò, Pio ha tutto: tecnica, fisico, colpo di testa, quella fame che ti permette di ringhiare su ogni pallone. Nel 2024-25 segnò 19 gol: onestamente non me l’aspettavo, anche se dopo un paio di mesi, giocando in partitella, si vedeva che rispetto all’anno prima c'era qualcosa di diverso. Era molto più concreto”.

Conclude quindi: "Se dovessi tornare a marcarlo dopo averlo fatto tante volte in partitella? Speriamo, lo conosco troppo bene…".